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Dünya

NATO: Pakistan helikoptelerimize ateş açtı

Afganistan'daki NATO Komutanlığı, ülkenin doğusunda devriye gezen helikopterlerine Pakistan askerlerince ateş açıldığını bildirdi.

25 Eylül 2008 03:00

Afganistan'da NATO'nun liderliğindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü, ülkenin doğusunda devriye gezen helikopterlerine, Pakistan'daki bir kontrol noktasından ateş açıldığını bildirdi.

NATO'dan yapılan açıklamada, helikopterlere, Host'a bağlı Tanay yöresinde Pakistan askerleri tarafından ateş açıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, helikopterlerin hasar görmediği belirtildi.

Açıklamada, helikopterlerin olay sırasında Pakistan hava sahasına girmedikleri kaydedildi.

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