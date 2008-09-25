NATO: Pakistan helikoptelerimize ateş açtı

ABD helikopterine Pakistan ateşi

Pakistan'da düşen ABD'nin insansız uçağı

Afganistan'da NATO'nun liderliğindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü, ülkenin doğusunda devriye gezen helikopterlerine, Pakistan'daki bir kontrol noktasından ateş açıldığını bildirdi.NATO'dan yapılan açıklamada, helikopterlere, Host'a bağlı Tanay yöresinde Pakistan askerleri tarafından ateş açıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, helikopterlerin hasar görmediği belirtildi.Açıklamada, helikopterlerin olay sırasında Pakistan hava sahasına girmedikleri kaydedildi.