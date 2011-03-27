‘NATO operasyonunda Fransa yer almayacak’

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, “Komutayı NATO’ya devretmek Kaddafi’ye hizmet eder. NATO Arap ülkelerini sindiremez” diyerek Türkiye’nin içinde olmadığı 11 ülkeli bir komite önerdi. Fransız diplomatlar da, “NATO komutasındaki bir operasyonda yer almayız. Geri adım yok” dedi.

Birleşmiş Milletler kararı sonrasında Libya’ya düzenlenen hava operasyonunun komutası için NATO’da Türkiye karşısında diplomatik yenilgi alan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy pes etmiyor.

Fransız Dışişleri Bakanı’nın, ABD, Türkiye ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile yapılan telekonferansta NATO komutasını kabul etmesine rağmen Fransız lideri komutayı devretmemekte ısrarlı. Sarkozy AB Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada komutanın NATO’ya devredilmesinin Muammer Kaddafi’nin işine geleceğini savunarak, “Ayrıca NATO Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerini sindiremez” ifadesini kullandı.

Sarkozy, NATO sorununun siyasi değil pratik bir mesele olduğunu belirterek, siyasi koordinasyonun operasyona askeri destek veren 11 ülkenin temsilcilerinden oluşacak bir politik komite tarafından sağlanması gerektiğini söyledi.

Guardian gazetesi, Fransız liderin bu mekanizmada Türkiye’yi de dışarıda bırakmayı amaçladığını yazdı. Sarkozy, “Operasyonel, teknik koordinasyon NATO seviyesinde olabilir ama siyasi koordinasyon Müttefikler seviyesinde olacak” dedi.

Fransız AFP ajansına konuşan üst düzey bir Fransız diplomat ise çok daha sert konuştu: Bir NATO operasyonunda yer almayacağız. Bu Fransa’nın pozisyonudur ve bu pozisyonda en ufak bir değişiklik yok. AFP bu sözleri, “Oysa ki bir gün önce Fransa dahil tüm üyeler komutanın tamamen NATO’ya geçmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı” sözleriyle yorumladı. Fransa’nın Londra’da salı günü toplanacak Libya konferansında da bu görüşü savunacağı belirtildi.



