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Dünya

NATO operasyonu: Taliban komutanı öldürüldü

Afganistan'ın güneyinde, NATO'nun öncülüğünde düzenlenen operasyonda bir Taliban komutanının öldürüldüğü bildirildi.

23 Kasım 2008 02:00

NATO, öldürülen Taliban komutanının kimliğini Molla Esad olarak açıkladıve operasyonun Helmand vilayetinde çarşamba günü düzenlendiğini belirtti.

Esad'ın, Helmand'ın Garmser bölgesinde düzenlenen saldırılarla bağlantısı olduğu ifade edildi.

ABD ile NATO'nun öncülüğündeki kuvvetler, Taliban ile diğer direnişçi örgütlere karşı operasyonların devam edeceğini açıklamışlardı.

Associated Press'in istatistiklerine göre bu yıl Afganistan'da, direnişle bağlantılı olarak çoğu militan 5 bin 200'den fazla kişi öldürüldü.

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