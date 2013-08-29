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İşçi Partisi üyeleri NATO önünde Suriye için eylem yaptı

İzmir’de İşçi Partisi'ne üye bir grup, NATO Müttefik Kara Komutanlığı önünde, olası Suriye müdahalesi için basın açıklaması yaptı

29 Ağustos 2013 18:08

İzmir’de İşçi Partisi'ne üye bir grup, olası bir Suriye müdahalesi sırasında kara kuvvetlerinin komuta merkezi durumundaki NATO Müttefik Kara Komutanlığı önünde basın açıklaması yaptı. ABD, İngiltere ve Fransa’nın, yapmayı planladığı Suriye müdahalesine tepki gösterdi. 
Şirinyer Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 300 İşçi Partisi üyesi, NATO karargahı önüne kadar slogan atarak yürüdü. Polis NATO karargahı önünde önlem aldı. Kapıya yakın bir yerde durup NATO, ABD ve AKP hükümeti aleyhine slogan atan grup adına basın açıklamasını İşçi Partisi İzmir İl Genel Sekreteri Hasan Ali Kızılırmak yaptı. Kızılırmak şöyle dedi:
"Son günlerde ABD ve ülkemizde AKP hükümeti, Suriye’ye saldırı tamtamlarını tekrardan çalmaya başladı. Irak’a müdahale senaryosu aynen oynamaya koyuldu. Suriye’de, kimyasal silah varmış, Suriye’de eğer kimsayal silah var ise, o silahlar sizin muhalif olarak adlandırdığınız Libya’dan, Mısır’a, oradan da Suriye’ye getirdiğiniz teröristlerin elindedir. Tayyip Erdoğan ile yandaş basın, Suriye’ye karşı komplo ve savaş kışkırtıcılığında en önde gözükmeye çok meraklılar. Suriye’ye yönelik bir saldırıda tetikçi rolüne hevesli olduklarını da her fırsatta dile getiriyorlar. O kadar ki dinine bağlı yurttaşlarımızı, ikna edebilmek için bazı ayetleri kendilerine göre yorumluyorlar. ABD’yi Allahın zalimlere karşı kullandığı güç olarak nitelendiriyorlar. Çabanız boşunadır. Türk milletini, bu müdahaleye ikna edemeyeceksiniz. Nato’nun Suriye saldırısında, bu karargah da komuta merkezi olarak kullanılacaktır. Buradan uyarıyoruz. İzmir ABD’nin silahlı örgütü NATO’nun savaş merkezi değil, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşında ilk kurşunun atıldığı şehirdir. İzmir’in operasyon merkezi olarak kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz."
Hasan Ali Kızılırmak ayrıca, Türkiye’de komutanların içeriye atıldığını, mahkum edildiğini, NATO’dan ithal edilen komutanlarla Mehmetciğin savaşa sürülmeye çalışıldığını öne sürdü.

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