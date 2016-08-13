NATO o fotoğrafı kaldırdı

ABD'nin Virginia eyaletindeki NATO karargahında görevli olan ancak FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türkiye'ye dönmeyerek Amerikan makamlarından sığınma istediği belirtilen Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun fotoğrafı, NATO'nun internet sitesinden kaldırıldı.

NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan 28 Temmuz tarihli haberde, firari Uğurlu'nun 26 Temmuz'da NATO'nun Endüstriyel Danışma Grubu toplantısına katıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlanmıştı.

NATO, Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alarak fotoğrafı bugün kaldırdı. Haberde, Uğurlu'nun da toplantıya katıldığına ilişkin de bir ifade kullanılmadı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanması"na yönelik soruşturma başlatmıştı.

Aralarında Fetullah Gülen ve FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 24 kişi hakkında gözaltı kararı veren Bato, 2'si amiral 6 muvazzaf askerin de savcılığa getirilmesi için Genelkurmay Başkanlığına talimat göndermişti. Bu çerçevede hakkında yakalama kararı çıkarılan Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu’nun ifadesi alınamamıştı.

Uğurlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordudan ihraç edilen subaylar arasında yer almıştı.