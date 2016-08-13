T24 LogoT24 Logo
Gündem

NATO o fotoğrafı kaldırdı

Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun toplantıya katıldığına ilişkin de bir ifade kullanılmadı

13 Ağustos 2016 11:36

ABD'nin Virginia eyaletindeki NATO karargahında görevli olan ancak FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türkiye'ye dönmeyerek Amerikan makamlarından sığınma istediği belirtilen  Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun fotoğrafı, NATO'nun internet sitesinden kaldırıldı.

NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan 28 Temmuz tarihli haberde, firari Uğurlu'nun 26 Temmuz'da NATO'nun Endüstriyel Danışma Grubu toplantısına katıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlanmıştı.

NATO, Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alarak fotoğrafı bugün kaldırdı. Haberde, Uğurlu'nun da toplantıya katıldığına ilişkin de bir ifade kullanılmadı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanması"na yönelik soruşturma başlatmıştı.

Aralarında Fetullah Gülen ve FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 24 kişi hakkında gözaltı kararı veren Bato, 2'si amiral 6 muvazzaf askerin de savcılığa getirilmesi için Genelkurmay Başkanlığına talimat göndermişti. Bu çerçevede hakkında yakalama kararı çıkarılan Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu’nun ifadesi alınamamıştı.

Uğurlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordudan ihraç edilen subaylar arasında yer almıştı.

 

ETİKETLER

NATOo fotoğrafı kaldırdıMustafa Zeki Uğurlutoplantı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24