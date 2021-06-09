NATO'nun Afganistan'dan çekilme planları sürerken Almanya, ülkede kalan 22 bin 500 litre birayı da geri getirmeye çalışıyor

NATO güçleri Afganistan'dan çekilme sürecine hazırlanırken, Almanya, ülkeye Afganistan'dan 22 bin 500 litre bira ile dönüleceğini duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, Afganistan'dan çekilme süreci için hazırlıklar yapılırken Almanya'da askerlerin götürdüğü içkilerin de geri taşınması gündeme geldi. Afganistan'da son zamanlarda artan şiddet nedeniyle askerlerin içki içmesi yasaklamıştı. Yerel güçler, Afganistan'daki dini ve kültürel farklılıklar nedeniyle elde kalan içkileri de satamadı.

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, Afganistan'daki 22 bin 500 litre birayı geri getirmek için bir özel şirketle anlaştıklarını duyurdu. Sözcü, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında Alman askerlerine sadece Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'te bulunan Kamp Marmal üssünde içki içme izni verildiğini de belirtti.