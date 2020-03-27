NATO'nun 30. ülkesi Kuzey Makedonya oldu

Tüm resmi süreçlerin tamamlanması sonunda Kuzey Makedonya Kuzey Atlantik Anlaşması’nın (NATO) 30. üyesi oldu.



NATO'dan yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya’nın Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılma belgesinin verilmesinin ardından NATO'nun en yeni üyesi olduğu duyuruldu.



NATO, müttefiklerin Şubat 2019'da Kuzey Makedonya’nın Katılım Protokolünü imzaladığını belirtirken, 29 ulusal parlamentonun tamamı Makedonya’nın üyeliğini onaylamak için oy verdiğini ifade etti.



NATO, tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya’nın NATO üyesi olması nedeniyle 30 Mart tarihinde NATO’nun Brüksel Karargahı'nda Kuzey Makedonya için göndere bayrak çekme töreni düzenleneceği bildirilirken, bayrak çekme törenine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Makedonya NATO Delegasyonu Temsilcisi Zoran Todorov katılacağı açıklandı.



NATO, Kuzey Makedonya bayrağının, Belçika’nın Mons şehrinde bulunan Müttefik Harekat Komutanlığı ve ABD Norfolk'ta bulunan Müttefik Komuta Merkezi'nde de aynı anda yükseltileceği bildirdi.