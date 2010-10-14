-NATO MÜZAKERELERİ KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYOR BRÜKSEL (A.A) - 14.10.2010 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Afgan hükümetiyle Taliban arasında müzakereleri kolaylaştırmak istediklerini söyledi. Rasmussen, NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, "Eğer süreci kolaylaştırabileceksek neden olmasın?" dedi. NATO'nun, Taliban'la temas kurabilmesi için Afgan hükümetine yardımcı olduğu yönündeki iddiaları doğrulamaktan kaçınan Rasmussen, Taliban üzerindeki askeri baskıyı artırmanın Afganistan'daki uzlaşma sürecini kolaylaştıracağını belirtti. İsmini açıklamak istemeyen bir NATO yetkilisi, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetle müzakereler için Taliban temsilcilerinin başkent Kabil'e güvenli girişini temin ettiğini söylemişti. NATO yetkilisi, "NATO yönetimindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) anlayış göstermeden üst düzey Taliban üyelerinin yakalanmadan ya da öldürülmeden Kabil'e girebilmeleri çok zor ve ISAF anlayış gösteriyor" demişti. Temasların şimdilik yeni başlangıç aşamasında olduğunu belirten yetkili, "O halde bunu bir şekilde müzakereler gibi tanımlamamak gerek. Ön görüşmeler yapılıyor" şeklinde konuşmuştu. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarında, anayasanın tanınması, şiddetten vazgeçilmesi ve kadın hakları dahil insan haklarına saygı şartlarının karşılanması halinde Karzai yönetiminin Taliban'la uzlaşma çabalarını desteklediklerini belirtmişti.