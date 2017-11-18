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NATO Müşterek Harp Merkezi'nde yapılan hakaret içerikli eyleme soruşturma

ANKARA, (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Norveç'te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi'nde icra edilen tatbikat sırasında sergilenen, Gazi Mustafa Kemal Atatük ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nede

18 Kasım 2017 01:14

ANKARA, (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Norveç\'te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi\'nde icra edilen tatbikat sırasında sergilenen, Gazi Mustafa Kemal Atatük ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nedeniye soruşturma başlattı.
Yapılan açıklamada \'\'Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezinde icra edilen tatbikat sırasında sergilenen, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nedeniyle fail veya failler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/191238 sayıyla soruşturulma başlatılmıştır\'\' ifadeleri yer aldı.

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