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Dünya

NATO MÜHİMMAT SIKINTISI ÇEKİYOR WASHINGTON A.A)

16 Nisan 2011 16:02

-NATO MÜHİMMAT SIKINTISI ÇEKİYOR WASHINGTON A.A) - 16.04.2011 - Amerikan Washington Post gazetesi, Libya'ya hava taarruzu operasyonları düzenleyen NATO kuvvetlerinin, güdümlü bomba ve diğer tip mühimmatın sıkıntısı çektiğini bildirdi. Amerikalı ve NATO'dan üst düzey yetkililere dayanarak haberini veren gazete, ittifakın bu mühimmat sıkıntısının İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin göreli olarak orta çaplı bir askeri operasyonun uzun süreli devam ettirilmesindeki sınırlarını ortaya koyduğunun altını çizdi. Gazete, NATO'daki mühimmat sıkıntısının kaynağını belirtmedi. -KADDAFİ GÜÇLERİNE SUÇLAMA- Öte yandan, Libyalı isyancılar, Albay Muammer Kaddafi'ye bağlı kuvvetleri, Misrata'da sivillerin yoğun yaşadığı bölgelerde parça tesirli misket bombaları kullanmakla suçladı.  Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme (Human Rights Watch) örgütünün de teyit ettiği iddianın sahibi muhalifler, hükümet güçlerinin perşembe gecesi Misrata'da parça tesirli bomba kullandığını belirttiler. Misrata'daki meslektaşlarıyla temas kuran muhaliflerin merkezi Bingazi'deki doktorlar, dün gece de Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin yoğun havan ve topçu ateşine maruz kalan kentte 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladılar. New York Times gazetesi de, fotoğraflarla desteklediği haberinde, 120 mm.lik İspanyol yapımı parça tesirli misket bombalarının perşembe günü Kaddafi kuvvetleri tarafından isyancılarla çarpışmalarda kullanıldığını belirtti.

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