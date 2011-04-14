-NATO MÜHİMMAT DEPOLARINI BOMBALADI BRÜKSEL (A.A) - 13.04.2011 - NATO, Libya'nın batı kesimindeki mühimmat depolarının bombalandığını bildirdi. NATO Sözcü Yardımcısı Carmen Romero, ''El Aziziye'nin yaklaşık 13,5 kilometre güneydoğusunda bulunan ve mühimmat deposu olarak kullanılan sığınaklara hava saldırısı düzenlendiğini teyit edebileceklerini'' belirtti. Romero, bu bombardımanlar hakkında ayrıca bilgi vermedi. Sözcü Yardımcısı Romero bu arada, NATO'nun Sirte'deki hedefleri bombaladığına ilişkin haberleri ise kesin bir dille yalanladı.