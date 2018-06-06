NATO: Menbiç'te yol haritasından memnunuz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD'nin Menbiç yol haritası üzerinde anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan görüşmenin ardından "Menbiç için yol haritası onaylandı" açıklaması yapılmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında Stoltenberg, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının NATO için de önemli olduğunu söyledi.



Stoltenberg, yol haritasının detayları hakkında görüş bildirmesinin mümkün olmadığını ve bunun iki NATO müttefiki tarafından belirleneceğini kaydetti.



Washington ve Ankara ziyaretlerinde muhataplarıyla Menbiç konusunu görüştüğünü kaydeden Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.



Stoltenberg, terörle mücadeleyi sürdürürken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.