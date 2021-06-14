NATO liderlerinden ortak açıklama: Avrupa'ya nükleer füze yerleştirme niyetimiz yok, ancak Rusya'nın büyüyen cephaneliğine karşılık verilecek

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NATO Liderler Zirvesi'nde yapılan ortak açıklamada ittifakın Avrupa'ya nükleer füze yerleştirme gibi bir niyeti olmadığı, ancak Rusya'nın büyüyen cephaneliğine karşılık verileceği belirtildi.

Bildiride, "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir." denildi ve "Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada Kabil Uluslararası Havalimanı'nın açık kalması için geçiş dönemi fonlaması sağlanacağı ifade edildi.

Sonuç bildirgesinde ittifakın kolektif olarak "her yönden gelen tüm tehditlere karşı" savunmasını güçlendirme konusunda anlaştığı vurgulandı.

NATO aynı zamanda Rusya'ya ABD ve Çekya'yı "dostça davranmayan ülkeler listesi"nden çıkarma çağrısı yaparken,Moskova'nın büyüyen nükleer cephanesine karşılık verileceğini belirtildi. Açıklamada henüz Avrupa'da ana karaya nükleer füze yerleştirmenin planlanmadığı vurgulandı. NATO, İran'a da tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

Öte yanda 30 ülkelik ittifak ilk defa Çin'in NATO'ya "sistematik zorluk" oluşturduğu ifade etti.

NATO liderleri aynı zamanda ittifakın "İklim değişikliğini anlama ve uyum sağlama konusunda bir numaralı organizasyon haline getirmeyi hedeflediklerini" ifade etti.