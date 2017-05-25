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Dünya

NATO liderleri 'aile fotoğrafı' çektirdi

Brüksel'de gerçekleşen NATO toplantısında devir-teslim töreni yapıldı

25 Mayıs 2017 23:10

NATO Karargah binasının devir teslim töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de aralarında yer aldığı liderler aile fotoğrafı çekindi.

NATO Karargah binasının devir teslim törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" için geldiği Brüksel'de, yeni NATO Karargah binasının devir teslim törenine katıldı.

Erdoğan, yeni NATO Karargah binasında "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na iştirak etti.

 

Devir teslim töreni yapıldı

 

Devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenen resepsiyon sonrasında yeni NATO Karargah binasının devir teslim töreni yapıldı.

Tören, Belçika Başbakanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın kısa birer açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından, Vaşington Andlaşması'nın V. Maddesi-11 Eylül ve Berlin Duvarı anıtlarının devlet ve hükümet başkanları huzurunda açılışı gerçekleşti.

 

Aile fotoğrafı çekildi

 

Daha sonra Belçika Kralı Philippe, yeni NATO Karargah binasına gelerek, 28 üye ülke devlet liderleriyle el sıkıştı.

Devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından devir teslim töreni yapıldı.

Çalışma yemeğine geçilmeden önce NATO'ya ait uçaklar tören alanında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Törende, 28 üye ülke devlet liderleri için ayrılan bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Başkanı Donald Trump yan yana oturdu.

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