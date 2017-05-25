NATO liderleri 'aile fotoğrafı' çektirdi

NATO Karargah binasının devir teslim töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de aralarında yer aldığı liderler aile fotoğrafı çekindi.
NATO Karargah binasının devir teslim törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" için geldiği Brüksel'de, yeni NATO Karargah binasının devir teslim törenine katıldı.
Erdoğan, yeni NATO Karargah binasında "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na iştirak etti.
Devir teslim töreni yapıldı
Devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenen resepsiyon sonrasında yeni NATO Karargah binasının devir teslim töreni yapıldı.
Tören, Belçika Başbakanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın kısa birer açılış konuşmasıyla başladı.
Ardından, Vaşington Andlaşması'nın V. Maddesi-11 Eylül ve Berlin Duvarı anıtlarının devlet ve hükümet başkanları huzurunda açılışı gerçekleşti.
Aile fotoğrafı çekildi
Daha sonra Belçika Kralı Philippe, yeni NATO Karargah binasına gelerek, 28 üye ülke devlet liderleriyle el sıkıştı.
Devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından devir teslim töreni yapıldı.
Çalışma yemeğine geçilmeden önce NATO'ya ait uçaklar tören alanında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Törende, 28 üye ülke devlet liderleri için ayrılan bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Başkanı Donald Trump yan yana oturdu.