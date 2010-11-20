-NATO LİDERLERİ AFGANİSTAN'I GÖRÜŞÜYOR LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - NATO liderleri, zirvenin ikinci gününde Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne (ISAF) katkı veren 20 ortak ülke ve BM, AB ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerin temsilcileriyle Afganistan'ı görüşmek için toplandı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, toplantının açılış konuşmasında "Afganistan'daki misyonumuzda bugün yeni bir dönemi başlatıyoruz. Afgan hükümetinin güvenlik konusunda ülkenin tamamında liderliği üstleneceği süreci başlatıyoruz" dedi. Güvenliğin devrinin ardından NATO'nun Afganistan'a taahhütlerinin devam edeceğini belirten Rasmussen, Afganistan'la uzun dönemli ortaklık anlaşması imzalayarak muharip misyonun tamamlanmasının ardından da bu ülkede kalmaya devam edeceklerini dile getirdi. Rasmussen, "(Terörle mücadele) görevimizi tamamlayana dek Afganistan'da kalmaya devam edeceğiz" taahhüdünde bulundu. NATO, 2011'in ilk yarısında başlatacağı güvenliğin Afgan güçlerine devri sürecini kademeli olarak 2014 sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu süreçte boşa çıkacak NATO askerlerinin bir kısmı Afgan ordusunun eğitimine ve güvenlik zafiyetinin olduğu diğer bölgelere kaydırılacak, bir kısmı da geri çekilebilecek. İkinci yıla uzatılan Kabil bölge komutanlığını Kasım 2011'de tamamlayacak olan Türkiye'nin, bunun ardından Afganistan'da bin 790 olan asker sayısını 700-800'e kadar düşürmesi bekleniyor. Türkiye'nin Afganistan'da muharip askeri olmadığı için güvenliğin Afgan güçlerine devrinden kısa vadede etkilenmesi düşünülmüyor.