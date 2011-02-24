-NATO LİBYA'YA MÜDAHALE PLANLAMIYOR BRÜKSEL (A.A) - 24.02.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın Libya'ya herhangi bir müdahale planı olmadığını söyledi. Ukrayna'yı ziyaret eden Rasmussen, basına yaptığı açıklamada, "Olumsuz yansımaları olsa da Libya'daki durumu NATO ve müttefiklerine doğrudan tehdit olarak değerlendirmediklerini" belirtti. Rasmussen, "NATO'nun (Libya'ya) herhangi bir müdahale planlamadığını vurgulamak isterim. Bu doğrultuda herhangi bir talep almadık ve her türlü eylem BM yetkisine dayanmalıdır" şeklinde konuştu. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, Libya'daki insani durumun daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı askeri güce başvurulması seçeneğini de değerlendirdiklerini bildirmişti. -''SAMSUN''A HAVA MUHALEFETİ Libya'daki Türkleri yurda getirecek ''Samsun'' gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Girit Adası açıklarında demirledi. Libya'da meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkede mahsur kalan Türkleri getirmek için, İstanbul Sarayburnu'ndan bu sabaha karşı hareket eden Deniz Cruise Ferrylines şirkine ait, Kaptan Atilla Günsur yönetimindeki ''Samsun'' adlı gemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Girit adası açıklarında demirletildi. Gemi, hava koşullarının düzelmesinin ardından Trablus'a doğru tekrar yola çıkacak. Gemide, Türk Kızılayının hazırladığı bin kişilik gıda ve sağlık yardım malzemesinin yanı sıra, 39 personel, İstanbul Deniz Şube Müdürlüğünde görevli 5 polis, 4 yolcu, İstanbul Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden 1 doktor, 1 hemşire ve 2 teknisyen ile Anadolu Ajansı muhabirleri bulunuyor. -AVRUPA BORSALARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR- Libya'daki olaylar ve olayların bölge geneline yayılabileceği endişeleri nedeniyle Avrupa borsaları öğle seansında da gerilemeye devam etti. İngiltere'de FTSE 100 Endeksi yüzde 0,39 azalarak 5.900,43 puan, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,24 değer kaybedip 7.105,61 puan ve Fransa'da da CAC 40 Endeksi yüzde 0,30 azalıp 4.00,114 puan oldu. Libya'daki olayların petrol zengini Ortadoğu ülkelerine sıçrayabileceği endişeleri nedeniyle Brent ham petrolün fiyatı bugün 2008 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Libya'nın en büyük petrol üreticisi İtalyan Eni'nin Üst Yöneticisi (CEO) Paolo Scaroni, karışıklıklar nedeniyle Libya'nın petrol üretiminin günlük 1,2 milyon varile gerilediğini belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Libya normal dönemde günde 1,6 milyon varil petrol üretiyordu. Ürettiği petrolün yüzde 85'i Avrupa'ya olmak üzere 1,49 milyon varilini ihraç ediyordu. Eni, günlük 244 bin varil olan petrol ve gaz üretimini yarı yarıya düşürürken, Alman kimya şirketi BASF'ye bağlı petrol ve doğalgaz arama şirketi Wintershall Libya'da günlük 100 bin varil petrol üretimini durdurduğunu açıkladı. Bu şirketten başka İspanyol petrol şirketi Repsol, Avusturyalı petrol şirketi OMV de üretimlerini durdurma kararı aldı. Yüksek petrol fiyatları nedeniyle otomobil şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü ''STOXX Europe 600 Automobiles & Parts'' Endeksi yüzde 1,7 geriledi. Hafta genelinde ise endeks yüzde 5,3 düşüş kaydetti. -FRANSA SORUŞTURMA HEYETİ İSTİYOR- Fransa, Libya'daki muhtemel insanlık suçlarını araştırmak için ülkeye BM himayesinde bir soruşturma heyeti gönderilmesini istedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bernard Valero, "Libya'ya Birleşmiş Milletler'in himayesinde bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir soruşturma heyetinin gönderilmesini istiyoruz" dedi. Valero, bu heyetin işlenen suçların şiddetini değerlendirebileceği ve ülkede insanlığa karşı suç işlenip işlenmediğini belirleyebileceğini söyledi. Fransa, daha önce de Muammer Kaddafi'nin Libya'daki göstericilere karşı aldığı sert tedbirlerin ardından Libya'ya yaptırım uygulanması yönünde çağrıda bulunmuştu. -KADDAFİ'NİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ YERLER- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ülke toprakları üzerindeki hakimiyetinin, kontrolü kaybettiği yerlerin doğudan başkent yakınındaki bazı merkezlere yayıldığı haberlerinin gelmesiyle azaldığı görülüyor. Kaddafi'nin hakimiyetini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek dört stratejik bölge bulunduğu belirtiliyor. Bunlar başkent Trablus, Kaddafi'nin memleketi Sirte şehri, Sirte Körfezinin petrol sahaları Ras Lanuf ve Marsa el-Brega. İsyanın başladığı ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'nin de içinde bulunduğu kuzeydoğudaki Sirenaik bölgesinde artık merkezi hükümetin kontrolünün bulunmadığı belirtiliyor. Bölgede muhaliflerin kontrolünün batıdaki Ecdabiye'ye kadar uzandığı bildiriliyor. Trablus'taki görgü tanıkları, başkentte Kaddafi'ye bağlı güçlerin kontrolü kaybettiğine dair bir işaretin bulunmadığını belirtiyorlar. Kentte üniformalı polislerin her zaman olduğu gibi trafiği yönettiği, devlet televizyonunun yayına devam ettiği bildiriliyor. Buunla birlikte, bakentten sadece bir saat uzaklıktaki şehirlerdeki sokaklarda Kaddafi karşıtı silahlı milislerin devriye gezdiği, polis ve askerin ortada görülmediği belirtiliyor. Ülkeden kaçan Mısırlı işçiler bugün, başkentten 120 kilometre ötedeki Zuara'nın hükümet karşıtı milislerin kontrolünde olduğunu söylediler. Trablus'tan 200 kilometre uzaklıktaki Misrata'nın bir sakini, Reuters'a telefonla verdiği bilgide, şehrin muhalefetin kontrolünde olduğunu ancak Kaddafi'nin oğullarından birinin komutasındaki bir paramiliter gücün havalimanı yakınında saldırıda bulunduğunu söyledi. Kentten çekilen fotoğraflarda resmi binaların Kaddafi karşıtlarının benimsedikleri yeşil-siyah-kırmızı bayraklara büründüğü görülüyor. Ras Lanuf ve Marsa El Brega limanlarından petrol sevkiyatı yapılıyor. Bir terminal ile rafinerinin bulunduğu Marsa el Brega'daki durum konusunda güvenilir bir bilgi bulunmuyor. Kurina gazetesi pazartesi günü, bir petrol terminaliyle bir petrokimya tesisinin bulunduğu Ras Lanuf'ta ayaklanmanın başladığını bildirmişti. Akdeniz kıyısında bulunan Sirte bölgesinde birçok petrol üretim sahası bulunuyor. Ancak buranın, Kaddafi'nin memleketi olması dolayısıyla bu şehrin daha ziyade hükümet açısından psikolojik bir önemi bulunuyor. Sirte'nin merkezin kontrolünde olduğu, kontrol noktalarında asker ve polislerin bulunduğu belirtiliyor. Kaddafi Sirte'yi bir çöl kasabasından zirve toplantılarının yapıldığı bir merkez haline getirmişti. Zaviye ile birlikte Trablus'a batıdan giriş yolu olan sahildeki Sabratha'ya salı günü çok sayıda asker sevkedildiği bildirilmişti. O zamandan beri bu şehirden haber gelmiyor. Sabratha'nın doğusuna düşen, bir petrol rafinerisinin bulunduğu Zaviye'de de büyük bir askeri mevcudiyetin olduğu bildiriliyor. Ülkenin yerleşimin seyrek olduğu çöllük güneyinde, Libya'nın geleceğini belirlemede önemli rol oynayabileceği belirtilen aşiretler bulunuyor. Facebook yoluyla gelen haberlerde Trablus'un 100 kilometre güneyindeki Garyan'da çatışmaların olduğu haberi geldi. Cezayir sınırındaki petrol zengini Hadames'ten ise haber alınamıyor. Güneyin daha da derinliklerinde yeralan Sabha'nın ise muhtemelen hala Kaddafi'ye bağlı olduğu zannediliyor. Yabancı gazeteciler sadece Bingazi çevresindeki bölgeye gidebildikleri için, Libya'dan gelen haberleri bağımsız kaynaklarca doğrulatmak mümkün olmuyor.