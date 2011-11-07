-NATO Libya'ya destek verebilir WASHINGTON (A.A) - 07.11.2011 - ABD'nin NATO nezdindeki temsilcisi Ivo Daalder, "Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi yetkililerinin talep etmesi durumunda ilerde NATO'nun destek verebileceğini" söyledi. Daalder, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Washington'a yaptığı ziyaret dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Libya'nın savunma ve güvenlik alanındaki reformuna destek verilebileceğini belirtti. Ivo Daalder, muhtemel yardımın orta ve uzun vadede olacağını söyledi.