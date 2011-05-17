-NATO LİBYA'YA BOMBA YAĞDIRIYOR TRABLUS (A.A) - 17.05.2011 - NATO'nun, Libya'nın başkenti Trablus'taki hükümet binalarını bombaladığı bildirildi. NATO'nun hava saldırısı düzenlediği binalardan birinin İçişleri Bakanlığına ait olduğu belirtildi. Hükümet görevlileri bu sabah bir grup gazeteciyi otellerinden alarak, gece saldırıların düzenlendiği yerleri gezdirdi. İçişleri Bakanlığı binasının üst katlarından duman ve alevler yükseldiği, çoğu silahlı onlarca gencin binanın kapısında toplandığı kaydedildi. Gençlerin dans ederek "devrim devam edecek" sloganları attığı ifade edildi. Bu arada Libya hükümeti sözcüsü Musa İbrahim, ateşkes çağrısında bulunarak, yetkililerin Trablus'ta alıkonulan 4 yabancı gazeteciyi bugün idare mahkemesine çıktıktan sonra serbest bırakacağını söyledi. İbrahim, NATO saldırısında İçişleri Bakanlığının, Bingazi'deki muhalif liderlerle ilgili dosyalar bulunduğu için hedef alınmış olabileceğini ifade etti. Sözcü, "Eğer NATO gerçekten sivilleri korumakla ilgileniyorsa, onlara saldırıları durdurmaları ve bizimle görüşmelere başlamaları çağrısında bulunuyoruz" dedi. NATO saldırısının ardından gazetecilerin kaldığı otelin yakınından silah sesleri geldiği de kaydedildi. Polisin olay yerinin yakınındaki yolu kapattığı belirtildi. Silah seslerinin nedeni henüz bilinmiyor. Öte yandan Libya Televizyonu, NATO'nun başkentin Tacura mahallesiyle kentin 50 kilometre kadar uzağındaki Zaviye'de de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Televizyonun haberinde, saldırılarda ölenler ve yaralanan olduğu belirtildi.