-NATO, LİBYA'YA AİT 8 SAVAŞ GEMİSİNİ BATIRDI BRÜKSEL (A.A) - 20.05.2011 - NATO savaş uçaklarının Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere ait 8 savaş gemisini batırdığı bildirildi. NATO'dan yapılan açıklamada, gemilerin Trablus, El Humus ve Sirte limanlarına eşgüdümlü olarak düzenlenen saldırılar sonucu batırıldığı belirtildi. Libya'daki NATO misyonu komutan yardımcısı Tuğamiral Russell Harding imzasıyla yapılan açıklamada, ''Denizdeki varlıkların kullanımındaki artış gözönünde tutulduğunda, NATO'nun, Libya'daki sivil halkı ve denizdeki NATO güçlerini korumak amacıyla nihai bir harekat düzenlemekten başka bir seçeneği kalmamıştı'' ifadeleri kullanıldı.