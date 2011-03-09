NATO Libya'nın doğusu için çekiç güç pazarlığında

T24 - Libya lideri Kaddafi’nin uçakları sivilleri vurmaya devam ederken Batı, Libya hava sahasını uçuşa kapatmak için formül arıyor. İngiltere ve Fransa, “çok uçak lazım olur” diye karşı çıkan ABD’yi “Çekiç Güç” planıyla ikna etmeye çalışıyor.



Saddam döneminde Kuzey Iraklı Kürtler için uygulanan ‘Çekiç Güç’ gibi bir plan hazırlayan iki ülke, sadece Kaddafi muhaliflerinin bulunduğu ülkenin doğusunun havadan korunmasını gündeme getirdi. Plan, yarınki NATO zirvesinde ele alınacak. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Libya hava sahasını uçuşa yasaklı bölge ilan etmekte ısrar eden İngiltere ve Fransa, “Askeri müdahale ve çok uçak lazım olur” diye itiraz eden ABD ile pazarlığa oturdu ve sadece ülkenin doğusundaki muhalif güçlerinin elindeki kentleri koruyacak, Saddam döneminde Kuzey Irak’ta uygulanan Çekiç Güç operasyonunun Libya versiyonunu hazırladı. İngiltere ve Fransa, ‘Çekiç Güç’ planlarını NATO Savunma Bakanları’nın yarın ve cuma günü Brüksel’deki zirvesinde masaya koyacak. Libya’ya karşı uçuşa yasaklı bölge oluşturulması fikri İngiltere ve Fransa’dan geldi. ABD Başkanı Barack Obama da ilk etepta öneriyi destekledi. Ancak Obama, Savunma Bakanı Robert Gates’in, “Libya büyük ülke, yüzlerce uçak lazım, ayrıca pilotların güvenliği için hava savunma sistemlerini yok etmemiz gerekir bu da askeri müdahale demektir” diye karşı çıkması üzerine geri adım attı.





İşte yeni plan



Hazırlanan yeni plana göre, “çekiç güç” şöyle olacak:



- ABD önderliğindeki NATO savaş uçakları, sadece muhalif güçlerin elindeki bölgeleri koruyacak.

- Erken uyarı sistemi ile AWACS’lar 24 saat Libya’yı izleyecek.

m Uçaklar, Amerikan uçak gemileri, İtalya’daki NATO üsleri, İngiltere’nin Malta’daki hava üssünde konuşlanacak.



NATO içinde Almanya ve Türkiye’nin başını çektiği bir grup ülke, Libya’ya karşı ittifak güçlerinin kullanılması için BM Güvenlik Konseyi kararı gerektiği konusunda ısrarlı.





Rusya, imasını bile veto edecek



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Libya’ya yönelik, uçuşa kapalı bölge de dahil herhangi bir askeri müdahaleye kesinlikle karşı çıktıklarını belirterek, BM Güvenlik Konseyi’ne gelmesi halinde imasını bile veto edeceklerini açıkladı.





Erdem: Müdahale kaçınılmaz olabilir



Nato Parlamenterler Asamblesi (PA) Akdeniz ve Ortadoğu Grup Başkanı Vahit Erdem, bu aşamada Libya’ya dışarıdan askeri müdahalenin doğru olmayacağını ancak çatışmalar tırmanırsa bunun kaçınılmaz hale gelebileceğini söyledi. Erdem, “Ortadoğu’daki istikrarsızlık doğrudan Avrupa ve NATO üyesi ülkeleri etkiliyor. Bu aşamada müdahale akılcı olmaz, ancak çatışmalar tırmanırsa kaçınılmaz hale gelebilir” dedi.





