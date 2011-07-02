-NATO LİBYA'NIN BATISINI VURACAK TRABLUS (A.A) - 02.07.2011 - NATO, büyük bölümü Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin kontrolü altında olan Libya'nın batısında, hava saldırılarını artırmaya başladıklarını açıkladı. NATO'dan yapılan açıklamada, İttifak'ın, bu hafta Libya'nın batısında düzenlediği hava saldırılarında 50'den fazla askeri hedefin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, hava saldırılarının amacının, "başlıca iletişim hatları" boyunca ve ülkenin batısındaki kentlerde toplanan Kaddafi'ye bağlı birliklerin vurulması olduğu bildirildi. Muammer Kaddafi, dün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tutuklama emrini kınayarak, ülkesinde kalma sözü vermiş ve NATO'dan hava saldırılarını durdurmasını istemişti. Kaddafi, aksi takdirde İttifak'ın "felaketle" yüzleşeceği tehdidinde bulunmuştu.