T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO LİBYA'NIN BATISINI VURACAK TRABLUS (A.A)

02 Temmuz 2011 17:52

-NATO LİBYA'NIN BATISINI VURACAK TRABLUS (A.A) - 02.07.2011 - NATO, büyük bölümü Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin kontrolü altında olan Libya'nın batısında, hava saldırılarını artırmaya başladıklarını açıkladı. NATO'dan yapılan açıklamada, İttifak'ın, bu hafta Libya'nın batısında düzenlediği hava saldırılarında 50'den fazla askeri hedefin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, hava saldırılarının amacının, "başlıca iletişim hatları" boyunca ve ülkenin batısındaki kentlerde toplanan Kaddafi'ye bağlı birliklerin vurulması olduğu bildirildi. Muammer Kaddafi, dün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tutuklama emrini kınayarak, ülkesinde kalma sözü vermiş ve NATO'dan hava saldırılarını durdurmasını istemişti. Kaddafi, aksi takdirde İttifak'ın "felaketle" yüzleşeceği tehdidinde bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24