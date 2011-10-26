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Dünya

NATO, Libya'daki operasyonlarını bitirme kararını erteledi DOHA/BRÜKSEL (A.A)

26 Ekim 2011 16:05

-NATO, Libya'daki operasyonlarını bitirme kararını erteledi DOHA/BRÜKSEL (A.A) - 26.10.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, NATO'nun Kaddafi yanlılarının ülkeden kaçmasını önlemek amacıyla bu yıl sonuna kadar ülkede kalması gerektiğini söyledi.  Katar'da NATO yetkilileri ile bir araya gelen Abdülcelil, "Komşularımızdan ve dost ülkelerden teknik ve lojistik destek bekliyoruz" dedi. NATO, Libya'daki rejimi devirmek için mücadele eden güçlere hava operasyonları ile destek vermişti.  İttifak, Libya'daki operasyonlarını 31 Ekim tarihinde sona erdirmeyi planlıyordu ancak operasyonları sonlandırma kararını erteledi.  Resmi kararını bugün vermesi beklenen NATO, Cuma gününe kadar beklemeye karar verdi. NATO sözcüsü Carmen Romero, Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen'in BM ve Libya'daki UGK yetkilileri ile istişare içinde olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta da, dün yaptığı açıklamada, UGK liderlerinin NATO'dan "bu geçiş döneminde yeni hükümet kurulana kadar" Libya'daki görevine devam etmesini istediklerini açıklamıştı.

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