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Dünya

NATO, Libya'daki operasyonlarını 3 ay uzattı BRÜKSEL (A.A)

21 Eylül 2011 20:27

-NATO, Libya'daki operasyonlarını 3 ay uzattı BRÜKSEL (A.A) - 21.09.2011 - NATO'nun Libya'daki operasyonlarını üç daha uzatmayı kararlaştırdığı bildirildi. NATO'dan bir diplomat, Libya'ya yönelik hava ve deniz operasyonlarını üç ay uzatma konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Diplomat, Brüksel'de 28 NATO ülkesi büyükelçilerinin katıldığı toplantıda, ittifakın Libya için 31 Mart'ta tam kontrolle başlattığı misyonun uzatılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. NATO, Libya'daki operasyonlarının süresi ikinci kez üç aylığına uzatmış oldu.

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