NATO: Libya'daki hava saldırısı sonucu ölen siviller için sorumluluk alamayız

Önde gelen insan hakları kuruluşlarından İnsan Hakları İzleme Örgütü, NATO'nun geçen yıl Libya'da düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 72 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Nato sözcüsü operasyonun titizlik ve dikkatle yapıldığını söyledi ve sorumluluk almayacaklarını dile getirdi.

Sözcü ''Nato sivil ölümlerini önlemek için yapılabilecek herşeyi yapmıştır'' dedi. Nato sözcüsü Oana Lungescu ''Böylesine kompleks askeri operasyonlarda ne yazıkki sivilleri tamamen korumak mümkün olmuyor'' dedi. Lungescu ayrıca Nato'nun sivil ölümleri ile ilgili tüm suçlamaları incelediğini ve vurulan bütün hedeflerin askeri hedefler olduğuna emin olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Amerikan, İngiliz ve Fransız hava kuvvetleri geçen yıl Libya'da Kaddafi'nin destekçilerini durdurmak için 9658 hava saldırısı düzenlemişti.

Nato tüm eylemlerini sivilleri korumak için yaptığını iddia etmişti ancak bu operasyon sırasında nasıl bu kadar çok sivilin hayatını kaybettiği anlaşılamadı.

BBC muhabiri Bridget Kendall konuyu araştırdı.

İnkar

Pazartesi günü yayınlanan raporunda İnsan Hakları İzleme Örgütü Nato saldırılarında 8 yerde yaşanan sivil ölümlerini detaylı olarak incelediklerini söyledi.

Bir örnekte, atılan bir bomba 14 kişiyi öldürmüş daha sonra aynı yere atılan bir başka bomba ise saldırıda yaralananlara yardım etmeye gelen 18 kişinin ölümüne neden olmuş.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Fred Abrahams ''Gerçek araştırmaların yapılmasını istiyoruz'' diyor.

Abrahams'a göre Nato ölümlerle ilgili sorumluluk kabul etmiyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeye yanaşmıyor.

Abrahams ''Nato şimdiye kadar bir inkar durumu içinde'' diyor.

Abrahams sözlerine ''Nato bu tavrı sürdürürse gelecekte de gereksiz sivil ölümleri yaşanacak'' diyerek devam etti.

Mart ayında Uluslararası Af örgütü'de araştırmaları sonucunda 55 sivil ölümünü belgelediklerini açıklamışlardı. Bunlardan 16 çocuk 14'ü ise kadındı.

Af örgütünün raporunda da Nato'nun bu ölümlerle ilgili gerekli incelemeyi yapmadığı belirtilmişti.

Bir hava saldırısında hayatını kaybeden üç kişinin akrabası olan Adel Ebsat bir çok kez Libya hükümetinden Nato'ya karşı hukuksal olarak harekete geçmelerini istediğini söyledi.

Ancak Libyalı yetkililer bu tip davalarla çok da ilgili görünmüyor.

Bir çok Libyalı Kaddafi'nin devrilmesindeki yardımları yüzünden Nato'ya minnet duyuyor.

Herkes Batı'nın müdehalesi sayesinde milyonlarda ölümün engellendiğine inanıyor.

Nato'da hareketleirnde Libyalı yetkililerle koordinasyon içinde olduğunu söylüyor.

Ancak Nato ölümler için sorumluluk alamayacağını çünkü ülkede hiç bir birliğinin bulunmadığını ve kendi araştırmasını yapmasının mümkün olmadığını söylüyor.