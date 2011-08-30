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Dünya

NATO: Libya'da operasyonlar bitmeyecek BRÜKSEL (A.A)

30 Ağustos 2011 18:57

-NATO: Libya'da operasyonlar bitmeyecek BRÜKSEL (A.A) - 30.08.2011 - NATO, "Libya'daki operasyonlarının tehdit devam ettiği sürece bitmeyeceğini" bildirdi. NATO sözcülerinden Oana Lungescu, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Libya'da NATO misyonunun hala gerekli olduğunu" belirtti. Bu arada NATO sözcülerinden Albay Roland Lavoie da operasyonların odak noktasının Kaddafi'nin doğduğu Sirte kentinin doğusu olduğunu söyledi. Lavoie, Napoli'den yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi yanlıları ile muhalifler arasında görüşmeler yapıldığına dair bilgilere sahip olduklarını vurguladı. Bunun "cesaret verici olduğunu" ifade eden Lavoie, ayrıca Kaddafi'nin küçük oğlu Hamis'in akıbetinin bilinmediğini belirtti.

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