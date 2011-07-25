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Dünya

NATO LİBYA'DA HASTANE VURDU ZLİTAN (A.A)

25 Temmuz 2011 20:47

-NATO LİBYA'DA HASTANE VURDU ZLİTAN (A.A) - 25.07.2011 - NATO'nun Libya'nın batısında düzenlediği operasyonda bir hastaneyi vurduğu, 7 kişinin öldüğü bildirildi. Başkent Trablus'un doğusundaki Zlitan kasabasında bulunan hastanede çalışan cankurtaran sürücüsü Usame Mahmud, ölenler arasında 3 doktorun da bulunduğunu söyledi. Kasaba sakinleri de NATO uçaklarının bu sabah kasabadaki binaları bombaladığını söylerken, İtalya'nın Napoli kentindeki NATO Komutanlığı sözcüsü, ittifakın yarından önce herhangi bir açıklama yapmayacağını ifade etti. Bu arada Libyalı yetkililer, gazetecileri Zlitan'da harap olan hastaneye götürdü, NATO'nun hava saldırılarında zarar gördüğü bildirilen ve hala yanmakta olan birkaç gıda toptancısı dükkanını gösterdi.

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