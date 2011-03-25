NATO, Libya operasyonunu İzmir'den yönetecek

T24 - Dışişleri Bakanlığı'nın dün yalanladığı NATO'nun Libya harekatıyla ilgili bilgi bugün doğrulandı. Komutayı devralan NATO, İzmir'deki üssü komuta merkezi olarak kullanacak.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün DSP lideri Masum Türker'le görüşmüş ve NATO'nun Libya operasyonuyla ilgili bilgi vermişti.

Görüşmenin ardından DSP lideri Türker, Libya harekatının İzmir'den yönetileceğini söyleyince Dışişleri Bakanlığı jet bir açıklama yapmıştı.

Türker'in "Yani NATO'nun harekatı İzmir'den yürütmesi söz konusu'' sözlerine Dışişleri Bakanlığı operasyon merkezinin İzmir olmadığını belirterek, "Bakan Davutoğlu İzmir'le ilgili kesin bir bilgi vermedi" yanıtını verdi.

Dışişleri'nin açıklamasında planlamada İzmir'deki NATO karargahının da olabileceği gibi bir ifade vardı ve bugün ayrıntılar netleşti.

Önce ajanslara Libya harekatının komutasını devralan NATO'nun operasyonda İzmir'deki üssü de kullanacağı bilgisi düştü.

Ardından NATO'nun İzmir'deki üssü komuta merkezi olarak kullanacağı duyuruldu.



