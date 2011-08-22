-NATO: Libya operasyonu devam edecek BRÜKSEL (A.A) - 22.08.2011 - NATO, Libya'daki hava operasyonlarının Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin tamamı teslim oluncaya ya da kışlalarına dönünceye kadar devam edeceğini bildirdi. Bir NATO yetkilisi, Kaddafi'nin insanların hayatlarını kurtarmak ve barışçı bir geçişi sağlamak için derhal iktidarı bırakması gerektiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de Libya rejiminin "açıkça parçalanmakta" olduğunu, Kaddafi bunu ne kadar erken idrak ederse o kadar iyi olacağını söyledi. NATO savaş uçakları Libya'da operasyonların başladığı mart ayının sonundan bu yana 7500 kadarı Kaddafi güçlerine hava saldırısı olmak üzere yaklaşık 20 bin sorti yaptı.