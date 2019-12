NATO, Libya için kara harekatı provalarına başladı

T24 - Koalisyon güçlerinin Libya'ya hava taaruzu sürerken, İtalya'daki NATO üssünde Amerikan paraşütçü birliği kara harekatı sinyali veren indirme provası yaptı



ABD, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği koalisyon güçlerinin cumartesi günü Libya'ya başlattığı hava taaruzu tüm hızıyla sürüyor. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



BM Güvenlik Konseyi kararıyla Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulması hedefiyle başlatılan ancak hava operasyonuna dönüşen ve kara harekatı ihtimalini de gündeme getiren taaruzlarda Libya lideri Muammer Kaddafi'nin hava savunma sistemi çökertildi. Şafak Yolculuğu adı verilen operasyonla havalimanları, donanma üsleri ve limanlar vuruldu.





TAARRUZ SÜRESİ BELİRSİZ



Koalisyon güçleri dün de Kaddafi güçlerine ait hava savunma radarlarını bombaladı. Avrupa'daki üslerden kalkan koalisyon uçakları bombardımanları gerçekleştirirken,



NATO'nun İtalya'daki üssü Aviano'da da dün paraşütçü birliklerinin tatbikatı vardı. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 97. Hava İndirme Birliği'ne bağlı paraşütçüler, C-17 Globemaster III uçaklarından atlayarak adeta Libya provası yaptı. İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Nick Harvey, Libya'ya operasyonun ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu belirtirken, bu ülkeye kara birliği konuşlandırma seçeneğinin ihtimal dışı tutulamayacağını söyledi.



İspanyol Meclisi de, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya ile ilgili aldığı karar doğrultusunda bu ülkeye başlatılan çok uluslu askeri operasyona İspanyol askerlerinin 3 aylık süreyle katılmasına yetki verdi. Mecliste yapılan oylamada 336 evet, 3 hayır ve 1 çekimser oyu çıktı. Jose Luis Rodriguez Zapatero liderliğindeki İspanyol hükümeti, her iki misyonun süresinin uzatılması halinde meclisten yeniden yetki isteneceği açıklandı.





F-15E çakıldı



Libya'daki bombardımanda görev alan bir Amerikan savaş uçağı Bingazi yakınlarında çakıldı. Operasyonun başından beri koalisyon güçleri ilk kez uçak kaybetti. ABD Ordusu'nun Afrika Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E tipi bir savaş uçağının önceki gece Libya'da düştüğünü doğruladı. Komutanlığın sözcülerinden Vince Crawley, uçağın düşman ateşi yüzünden değil, büyük olasılıkla teknik sorun nedeniyle düştüğünü ileri sürdü. Crawley, uçaktaki pilotlardan ikisinin fırlatma koltukları sayesinde kurtulduğunu söyledi. Pilotlardan biri paraşütle yere indiğinde karşısında Libyalıları görünce paniğe kapıldı. Ancak Libyalı muhaliflerin arasına düşen pilotlar, 'Korkma biz senin arkadaşınız' denilince rahatladı. Bazı muhalifler, pilotlara sarılarak sevinç gösterisi yaptı. Amerikan pilotlar daha sonra muhalifler tarafından hastaneye götürüldü. ABD güçleri, pilotları hastaneden alarak Libya açıklarında bulunan uçak gemilerine nakletti.





Bombaları böyle saçıldı



F-15 Eagle (Kartal), yüksek manevra yetenekli ve hava muharebelerinde üstünlük sağlamak üzere tasarlanmış bir avcı uçağıdır. Manevra yeteneği, ivmelenme, menzil, silah donanımı ve gelişmiş avionikleri (radar, yön bulma sistemi vs. vs.) ile çok üstün bir uçak. Elektronik sistemi birden fazla düşman uçağını tespit etme, bilgi toplama,izleme ve taarruza uygundur.





Kaddafi güçleri ilerliyor



Libya liderine bağlı güçler ülkenin batısındaki Zintan ve Misrata kentleriyle Yefren bölgesine saldırdı. Ağır silahlar kullanan Kaddafi güçleri kentin denetimini ele geçirmek için Zintan'a tanklarla top ateşi açtı. Saldırıda aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 40 kişinin öldüğü iddia edildi. Görgü tanıkları, muhaliflerin denetimindeki kente yapılan saldırıda bir sivil aracın isabet aldığını, araçta bulunanlardan 4'ünün çocuk olduğunu belirtti. Bir kent sakini, keskin nişancıların da saldırılarda yer aldığını söyleyerek, ölen çocuklardan en büyüğünün 13 yaşında olduğunu ifade etti. Trablus'un güneybatısındaki Yefren bölgesini kontrol eden isyancılar ile rejim kuvvetleri arasında önceki günden bu yana çıkan şiddetli çatışmalarda 9 kişi öldü.





144 ton altını var yıllarca dayanır



UluslararasI toplum, bir yandan askeri harekat diğer yandan ekonomik yaptırımlarla Libya lideri Muammer Kaddafi'yi iktidarı bırakmaya zorluyor. Financial Times'ın haberine göre, Kaddafi elindeki 144 ton altınla bu savaşı sürdürebilir. IMF'nin son verilerine göre Kaddafi'nin Libya Merkez Bankası'nda 144 ton altın bulunuyor. Dünyada en fazla altın rezervine sahip 25 ülke arasında bulunan Libya'daki miktarın değerinin 6.5 milyar doları bulduğu sanılıyor. Kaddafi, aylar hatta belki birkaç yıl 'çok sayıda paralı askeri' finanse edecek kayanağa sahip. Hava harekatının başlamasıyla altınların merkez bankasından alınıp, Kaddafi'nin de kaçtığı söylenen Çad ve Nijer sınırına yakın Sebha kentine nakledildiği öne sürülüyor. Libya liderinin böylece elindeki altını, tüm önlemlere ve uluslararası yasalara karşın Çad ve Nijer üzerinden takas ederek nakit, silah ve yiyecek temin edebileceği belirtiliyor.