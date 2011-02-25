T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO LİBYA İÇİN ACİL TOPLANIYOR BUDAPEŞTE (A.A)

25 Şubat 2011 13:14

-NATO LİBYA İÇİN ACİL TOPLANIYOR BUDAPEŞTE (A.A) - 25.02.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO Konseyi'ni Libya'daki durumu ele almak üzere acil toplantıya çağırdığını belirtti. Rasmussen, AB dönem başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaptığı açıklamada, NATO Konseyi'nin Libya'da hızla ilerleyen durumu müzakere etmek için öğleden sonra toplanacağını, bu toplantı için birkaç saat içinde Brüksel'e döneceğini bildirdi. NATO Genel Sekreteri, Konsey toplantısından önce AB savunma bakanlarıyla bir araya gelerek, ihtiyacı olanlara faydalı bir şekilde nasıl yardımcı olabileceklerini ve olayların neticelerini nasıl sınırlandırabileceklerini görüşeceğini kaydetti. Önceliğin tahliyelere ve insani yardıma verilmesi gerektiğini söyleyen Rasmussen, ayrıntılara girmek için henüz erken olduğunu, ancak NATO'nun bu türden durumlarda kullanabileceği yöntemler olduğunu ifade etti. Rasmussen, NATO'nun, üye ülkelerin harekete geçmek istemesi halinde koordinatör ve olanak sağlayıcı görevi yapabileceğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24