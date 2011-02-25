-NATO LİBYA İÇİN ACİL TOPLANIYOR BUDAPEŞTE (A.A) - 25.02.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO Konseyi'ni Libya'daki durumu ele almak üzere acil toplantıya çağırdığını belirtti. Rasmussen, AB dönem başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaptığı açıklamada, NATO Konseyi'nin Libya'da hızla ilerleyen durumu müzakere etmek için öğleden sonra toplanacağını, bu toplantı için birkaç saat içinde Brüksel'e döneceğini bildirdi. NATO Genel Sekreteri, Konsey toplantısından önce AB savunma bakanlarıyla bir araya gelerek, ihtiyacı olanlara faydalı bir şekilde nasıl yardımcı olabileceklerini ve olayların neticelerini nasıl sınırlandırabileceklerini görüşeceğini kaydetti. Önceliğin tahliyelere ve insani yardıma verilmesi gerektiğini söyleyen Rasmussen, ayrıntılara girmek için henüz erken olduğunu, ancak NATO'nun bu türden durumlarda kullanabileceği yöntemler olduğunu ifade etti. Rasmussen, NATO'nun, üye ülkelerin harekete geçmek istemesi halinde koordinatör ve olanak sağlayıcı görevi yapabileceğini belirtti.