NATO, Libya'da Trablus hükûmetine destek vermeye hazır olduğunu duyurdu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmetine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Stoltenberg, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, "BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz" dedi.

Türkiye’nin NATO üyesi olmasına rağmen Akdeniz’de, Suriye ve Libya’da kendi gündemini uyguladığına yönelik soruya Stoltenberg, "NATO'da 30 ortağız ve pek çok konuda farklı pozisyonlarımız olabilir ama Ankara önemli bir müttefiktir. Libya ve Suriye'de BM’nin barış anlaşmasına varma çabalarını destekliyoruz. Libya’da tüm tarafların uyması gereken bir silah ambargosu var. Bu, BM tarafından tanınan Fayiz es-Serrac hükümeti ile Hafter tarafından idare edilen güçleri aynı kefeye koymak anlamına gelmez. Bu nedenle NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır." cevabını verdi.

TIKLAYIN - 10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya neden ilgili, Türkiye'nin planı ne?