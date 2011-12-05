-NATO Lahey'i dikkate almadı LAHEY (A.A) - 05.12.2011 - Uluslararası Adalet Divanı'nın, Makedonya ile aralarındaki "isim anlaşmazlığı" nedeniyle 2008 yılında bu ülkenin NATO'ya üyeliğini veto eden Yunanistan'ı haksız bulması sonucu değiştirmedi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, not ettikleri bu mahkeme kararının NATO'nun Makedonya'nın üyeliği konusunda 2008 yılında aldığı kararı etkilemeyeceğini bildirdi. Rasmussen, yazılı açıklamasında, ''isim anlaşmazlığına her iki tarafın kabul edeceği bir çözüm bulunur bulunmaz Makedonya'yı üyeliğe davet edeceklerini'' belirtti. Makedonya, Yunanistan'la yaşadığı isim anlaşmazlığı nedeniyle NATO üyeliğinden mahrum olmak yanında gerekli kriterleri karşıladığı halde AB katılım müzakerelerine de başlayamıyor.