NATO, Kuveyt ile anlaştı

Kuveyt ve NATO'nun geçişlerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sputnik’in haberine göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid El Hamad Es Sabah, ülkesini ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO güçlerinin Kuveyt üzerinden geçişinin kolaylaştırılması konusunda anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Anlaşmanın Kuveyt'in egemenliği, güvenliği ve siyasi bağımsızlığına zarar vermediğini ifade eden Sabah, anlaşmanın eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkesi temelinde Kuveyt ve NATO için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de anlaşma ile NATO'nun bölgede daha aktif ve etkili çalışmasının sağlanacağını, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'na da personel, ekip ve ekipman geçişini kolaylaştıracağını dile getirdi.

Kuveyt'in körfezdeki konumu itibarıyla NATO'nun en önemli ortağı olduğunu, barışın güçlendirilmesi ve terör örgütü IŞİD'le mücadelede de çok önemli rol aldığını kaydeden Stoltenberg, Kuveyt'in NATO ile Bireysel Ortaklık ve İş Birliği Programı'nı imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu da hatırlattı.