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Dünya
Deutsche Welle

NATO keşif uçuşu yapacak

Rusya, Kırım krizinde geri adım atmaya yanaşmazken Batı ülkelerinin sabrı tükeniyor. NATO yakında keşif uçuşları yapmayı planlıyor.

11 Mart 2014 12:51


NATO, Ukrayna'daki durumu gözlemlemek amacıyla sınır bölgesine AWACS tipi keşif uçakları göndermeyi planlıyor. NATO'nun Brüksel'deki merkezinde toplanan NATO'ya üye 28 ülkenin daimi temsilcileri dün Polonya ve Romanya üzerinde keşif uçuşları gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

NATO yetkilileri bunun Ukrayna'daki krizin takip edilmesi için gösterilen askeri çabaların bir parçası olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun da krize çözüm bulma girişimleri sürüyor. Bu amaçla Baltık ülkelerine giden Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın Baltık ülkelerindeki ortaklarının Ukrayna ve Kırım’daki krizler nedeniyle taşıdığı endişeyi paylaştığını dile getirdi.

Steinmeier, Rusya’nın nüfuzunu artırmaya çalışmasından endişe eden Estonya, Letonya ve Litvanya’da temaslarda bulunacak.

AB'den tehdit

Avrupa Birliği de Rusya’yı yaptırım kararlarını sertleştirmekle tehdit ediyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron, Rusya’nın Kırım politikasını değiştirmemesi halinde Londra’da bir araya gelecek olan AB temsilcilerinin 18 kişi hakkında yaptırım kararı alınmasını görüşeceğini dile getirdi.

Brüksel’de önümüzdeki pazartesi günü toplanacak olan AB dışişleri bakanlarının ise yeni yaptırım kararları alması söz konusu.

Kerry rest çekti

Ukrayna krizi nedeniyle ABD ve Rusya arasındaki ipler ise kopuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yeniden görüşmeyi reddeden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Moskova'nın öncelikle ABD'nin diyalog önerisini görüşmeye hazır olduğunu kanıtlaması gerektiğini dile getirdi.

Bu arada Dünya Bankası da Ukrayna'ya bu yıl 3 milyar dolar ek yardım verileceğini açıkladı. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Kiev'deki hükümetin ekonomik reformları hayata geçirmesi halinde bu mali desteği doğrudan alabileceğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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