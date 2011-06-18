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Dünya

NATO KADDAFİ'NİN SON KONUŞMASINI KINADI BRÜKSEL (A.A)

18 Haziran 2011 18:56

-NATO KADDAFİ'NİN SON KONUŞMASINI KINADI BRÜKSEL (A.A) - 18.06.2011 - NATO, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin dün devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasını kınadı. NATO sözcüsü Oana Lungescu, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin konuşmasını "çok çirkin" sözleriyle değerlendirerek, Kaddafi güçlerinin, "sistematik ve insanlıktan uzak biçimde Libya halkına saldırdığını" söyledi. Lungescu, Kaddafi güçlerinin camiler ve çocuk parklarını dahi kalkan olarak kullandığını sözlerine ekledi. Libya lideri Muammer Kaddafi, dün Libya televizyonunda yayımlanan ses kaydında, kendisini Trablus'tan çıkartmaya çalışan NATO güçlerini yenme sözü vermişti. Muammer Kaddafi, konuşmasında Libya'ya operasyon düzenleyen NATO güçlerini kastederek, "İlk defa milyonların oluşturduğu silahlı bir ulusla karşı karşıyalar. Yenilecekler, ittifak yenilecek" demişti. NATO Libya'da sivilleri saldırılardan korumak amacıyla operasyonlar düzenliyor.

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