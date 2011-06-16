-NATO KADDAFİ'NİN KONUTUNUN YAKININI BOMBALADI TRABLUS (A.A) - 16.06.2011 - NATO uçakları, Libya'nın başkenti Trablus'a yeni bir hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklar, NATO'ya ait savaş uçaklarının yerel saatle 05.00'den az önce düzenlediği saldırının ardından Trablus'ta gök gürültüsünü andıran iki büyük patlama meydana geldiğini ve Libya lideri Muammer Kaddafi'ye ait Bab El Aziziye binasının yakınındaki bölgeden kalın bir duman tabakasının yükseldiğini belirtti. Saldırıda nerenin isabet aldığı henüz açıklık kazanmazken, hükümet yetkilileri de saldırı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. NATO savaş uçaklarının Trablus'un iç kesimindeki Kaddafi'ye ait binanın yakınındaki bölgeye daha önce de defalarca hava saldırısı düzenlemişti.