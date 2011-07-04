NATO, Kaddafi için özel tim mi gönderdi?

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Muhammed Kaddafi, NATO'nun babasını öldürmesi için ülkeye özel kuvvetler gönderdiğini ileri sürdü.

Libya'da Muammer Kaddafi ile görüşen Rusya Satranç Federasyonu Başkanı Kirsan İlümjinov, Rus İnterfaks ajansına telefonla yaptığı açıklamada, "Libya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı (Muhammed Kaddafi) kendisi ile görüşmemde bana, Batılı güçlerin babasının öldürülmesi için ülkeye özel kuvvetler gönderdiğini söyledi" dedi.

İlümjinov, oğul Kaddafi'nin babasının bu istihbarata rağmen "hayatından çok sevdiği" Libya'yı terk etmeyi düşünmediği söylediğini de belirtti.

Rusya özerk cumhuriyeti Kalmıkya başkanlık görevini geçen yıl ekim ayına kadar sürdüren İlümjinov 11 haziran'da da Trablusgarp'ı ziyaret etmiş ve Muammer Kaddafi ile satranç oynamıştı.

Kaddafi, satranç karşılaşması sırasında NATO yetkilileri ve Bingazi'deki isyancılarla görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.