-NATO, KADDAFİ GÜÇLERİNİN KONVOYUNU VURDU DEHİBA (A.A) - 01.05.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalifler arasında, Libya-Tunus sınırı yakınındaki Vazin çevresinde çatışmalar çıktı. Dehiba-Vazin sınır geçiş noktası Tunuslu güvenlik güçlerince kapatıldı. Öte yandan NATO güçleri, ülkenin doğusundaki Ecdebiye kentinin güneyindeki Calu ve Avliye'de dün çıkan çatışmaların ardından bölgeden ayrılmakta olan Kaddafi güçlerine bağlı bir konvoyu vurdu. Bölgedeki görgü tanıklarına göre saldırıda konvoyda bulunan araçların yaklaşık 45'i tahrip edildi. -KADDAFİ GÜÇLERİ JALO'YA SALDIRDI Libya lideri Mummaer Kaddafi'ye bağlı güçlerin dün muhaliflerin kalesi olan Bingazi kentinin 300 kilometre güneyinde bir vahanın etrafına kurulmuş Jalo kasabasına saldırdığı bildirildi. Bir muhalif telefonla görüştüğü AFP muhabirine yaptığı açıklamada, güneyden gelen Kaddafi güçlerinin 70 araçla Jalo'ya girip 6'sı sivil, 4'ü muhalif olmak üzere 10 kişiyi öldürdüğünü ve şehirden ayrıldığını belirtti. Muhalif, "Kaddafi sanki güneyde yeni bir cephe açıyor" diye konuştu. 20 bin nüfuslu Jalo'da çıkan çatışmada Kaddafi yanlılarının da öldürüldüğünü söyleyen muhalif, "Ama kaç kişi kaybettiler bilmiyoruz, cünkü cesetleri yanlarında götürdüler" dedi. Muhaliflerin bildirdiğine göre, Jalo'ya giren Kaddafi güçleri, 300 kilometre güneyde bulunan Kufra kentini ele geçiren güçlerle aynı.