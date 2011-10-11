NATO: Kaddafi güçlerinin direnci şaşırttı

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NATO sözcüsü Oana Lungescu ise Libya operasyonunun başlangıcı gibi sona erdirilmesinin de siyasi karar olacağını belirterek askeri makamların değerlendirmelerine dayanılarak şartlar olgunlaştığında bu kararın BM ve Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'yle koordinasyon içinde Kuzey Atlantik Konseyi'nce alınacağını kaydetti.Lungescu, çatışmalarda sona yaklaşıldığı bir dönemde Ulusal Geçiş Konseyi'ne teenniyle hareket ederek misilleme ve intikamdan kaçınmaları çağrısında bulundu.