NATO İzmir üssünü kapatıyor

T24- Komuta yapısını gözden geçiren NATO, İzmir'deki üssünü kapatmaya hazırlanıyor.



Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı tarafından yapılan karargah taslak reform çalışmasında, İtalya'nın Napoli kentine bağlı olan İzmir hava komutanlığının kapatılması amaçlanıyor.



Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, İzmir ile birlikte Yunanistan'ın Larissa kentinde bulunan NATO alt komuta bölge komutanlığının da kapatılması gündemde.



KOMUTA YAPISI İKİ KARARGAHA İNECEK





1999 yılında çok tartışmalı bir şekilde bölge komutanlığı sayısını 65'den 20'ye indiren NATO, savunma bakanlarının İstanbul'da aldıkları karar doğrultusunda komuta yapısını iki karargaha indirmeyi hedefliyor.



Buna göre, Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı Belçika'nın Mons kentinde bulunan askeri karargah ile ABD'nin Norfolk kentinde bulunan müttefik değişim komutanlığı dışındaki büyük karargahlar kapatılacak.



ANKARA ALTERNATİF PAKET SUNACAK





Halen taslak aşamasında olan karargah reformunda Ankara ise müttefiklere alternatif bir reform paketi sunmaya hazırlanıyor.



İzmir'in kapanmasına prensipte karşı çıkmayan Türkiye, Norfolk kentindeki müttefik değişim komutanlığı ile Belçika'daki Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nın birleştirilmesini önerecek.



Karargahların akıbeti Kasım ayında Portekiz'de düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde kesinlik kazanacak.



Diplomatik gözlemciler bir sürpriz olmaması halinde İzmir karargahının kapanmasına kesin gözüyle bakıyorlar.