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Dünya

NATO: İsrail'le veri paylaşımı anlaşmamız yok

NATO, füze savunma sisteminde elde edilecek radar görüntülerinin İsrail'le paylaşılması konusunda bir anlaşmanın

30 Eylül 2011 03:00

T24 - NATO, füze savunma sisteminde elde edilecek radar görüntülerinin İsrail'le paylaşılması konusunda bir anlaşmanın bulunmadığını duyurdu.

NATO'nun İsrail, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Moritanya ve Ürdün dahil olmak üzere Akdeniz Diyaloğu ülkelerinden 7 tanesiyle ''gizli bilgilerin korunması'' anlaşması bulunduğunu belirten NATO sözcüsü Damien Arnaud, ''Bu, söz konusu ülkelerle gizli belge ve bilgileri paylaşabileceğimiz anlamına geliyor'' ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Brüksel'de bir düşünce kuruluşundaki konuşmasında, füze savunma sisteminde İsrail'le veri paylaşımıyla ilgili bir soruya ''Elbette bu tür operasyonel detaylar hakkında yorum yapamam. Fakat sizi temin ederim ki halklarımızı korumak için elimizden geldiğince istihbarat paylaşımında bulunuyoruz. İttifak olmanın özü budur'' cevabını vermişti. 



 

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