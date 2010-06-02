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NATO: İsrail sivilleri ve gemileri derhal bırakmalı

NATO Genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İsrail'den "sivilleri ve gemileri derhal bırakmasını" istedi.

02 Haziran 2010 03:00

T24- NATO Genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'nin çağrısıyla, Gazze'ye yardım götüren gemilere İsrail saldırısını görüşmek için toplanan Kuzey Atlantik Konseyinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'den "sivilleri ve gemileri derhal bırakmasını" istedi.

Rasmussen, bugünkü olağanüstü toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik askeri operasyonuyla ilgili olarak NATO üyeleri arasında "yoğun görüş alışverişi olduğunu" belirtti.
"Güç kullanımı sırasında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalar nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü" dile getiren Rasmussen, "Tüm kurbanların ailelerine samimi taziyelerimi iletir ve bu trajediye yol açan eylemleri kınarım" dedi.
BM ve AB'nin olaylarla ilgili derhal, tarafsız, güvenilir ve şeffaf soruşturma çağrısına katılan NATO, İsrail tarafından gözaltına alınan sivillerin ve el konulan gemilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

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