NATO: İsrail saldırısını 'ciddiye' alıyoruz

T24 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldırısını "çok ciddiye aldıklarını" söyledi.





Rasmussen, aylık olağan basın toplantısında İsrail saldırısıyla ilgili bir soru üzerine, olayın ardından "çok güçlü bir açıklama yayımlayarak, can kayıplarına yol açan eylemleri kınadığını, güvenilir ve tarafsız soruşturma çağrısı yaptığını" hatırlattı.





Rasmussen, "Bir NATO müttefikinin (Türkiye) çağrısıyla NATO Konseyi toplanıp bu olayı tartıştı. NATO bunun için var. Danışma mekanizmaları mevcut. Eğer bir NATO müttefiki, güvenlikle ilgili bir durumun NATO Konseyi'nde tartışılmayı gerektirdiğine karar verirse bu danışma ve diyaloğu gerçekleştiririz. Zaten yaşanan da bu" dedi.





Genel Sekreter Rasmussen, "NATO'nun Orta Doğu barış sürecine müdahil olmuş bir örgüt olmamasına rağmen NATO Konseyi'nin toplanmasının bu durumu çok ciddiye aldıklarını ispatladığını" ifade etti.