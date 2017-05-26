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Dünya

NATO, IŞİD’e karşı koalisyona katılıyor

"IŞİD operasyonlarında Awacs'lar kullanılacak"

26 Mayıs 2017 02:19

Brüksel'deki zirvede konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO IŞİD karşıtı koalisyona katılacak" açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, ittifakın IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona katılmasına karar verildiğini, ancak muharip bir rol üstlenmeyeceğini söyledi. Stoltenberg, IŞİD operasyonlarında Awacs'lar kullanılacağını açıkladı. Stoltenberg b NATO’nun Afganistan'a daha fazla asker göndereceğini ifade etti.

NATO’nun Rusya ile karşıtlık arayışında olmadığını söyleyen Stoltenberg “NATO, güven veren bir caydırıcılık ortaya koymak istiyor” dedi.

 

 

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