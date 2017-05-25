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Dünya
Deutsche Welle

NATO IŞİD'e karşı koalisyona katılıyor

Alman haber ajansı dpa, NATO'nun IŞİD'le mücadelede kilit role sahip ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılma kararı aldığını duyurdu.

25 Mayıs 2017 00:53

NATO'nun ABD'nin önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyona resmi olarak katılacağı belirtildi.

Alman haber ajansı dpa, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde kararın yarın yapılacak NATO Zirvesi'nde açıklanacağı aktardı.

Zirve, ittifakı "köhne" bir yapılanma olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın katılacağı ilk NATO toplantısı olacak.

Manchester'daki IŞİD saldırısından üç gün sonra yapılacak zirveden çıkacak böyle bir karar ile NATO'nun, terör tehdidi karşısında kayıtsız olmadığı mesajı vermek istediği yorumları yapılıyor.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatik kaynaklarsa IŞİD'e karşıtı koalisyona katılma konusunda bazı üye ülkelerin değerlendirmeleri sürdürdüğü belirtiyor.

NATO'nun koalisyonda rolü ne olacak?

Reuters'a konuşan bir Fransız diplomat NATO'nun koalisyonda yer alması durumunda kısıtlı bir rolü olacağını vurguladı.

İsmi açıklanmayan yetkili, bu rolün askeri eğitim ve istihbarat sağlama gibi müttefiklerin halihazırda bölgede üstlendiği görevleri kapsayabileceğini söyledi.

Afganistan'da El Kaide ve Taliban'la mücadeledeye öncülük eden NATO'nun saha deneyimini paylaşabileceği ve teçhizat sağlayabileceği de belirtiliyor.

İngiltere'nin aralarında olduğu bazı müttefikler NATO'nun keşif uçağı AWAC'ları Suriye'de kullanmasını, komuta ve kontrol görevi üstlenmesini istiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg daha önce yaptığı açıklamalarda ittifakın koalisyona katılması durumunda muharip rol almayacağını vurgulamıştı.

Stoltenberg böyle bir adımın terörle mücadele adına güçlü politik bir mesaj olacağına, müttefik ülkeler arasında koordinasyonu ve bilgi paylaşımını artıracağına dikkat çekmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon, 2014 yılında kuruldu. Türkiye'nin de aralarında olduğu 68 ülkenin yer aldığı koalisyon, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde IŞİD'le mücadele operasyonlarına destek veriyor. NATO üyesi 28 ülke, IŞİD'e karşı koalisyonda yer alıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/reuters/ÖA/GY

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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