Nato, IŞİD karşıtı koalisyona katılmaya hazırlanıyor

Nato, bugün Brüksel'de başlayan toplantıda alınacak kararla, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılmaya hazırlanıyor.

Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa ve Almanya'nın yeni bir çatışmaya dahil olma konusundaki çekincelerine rağmen, resmi olarak bugün üzerinde anlaşılması beklenen kararları açıkladı.

Stoltenberg, "Bu, Nato'nun terörizme karşı mücadelesine bağlılığı hakkında güçlü bir mesaj verecektir" dedi.

Stoltenberg, bu kararın istihbarat toplama çalışmaları ve askeri keşif uçuşlarının daha sık gerçekleştirilmesini kapsadığını söyledi, ancak Nato'nun çatışmalara girmeyeceğini kaydetti.

Nato şimdiden IŞİD karşıtı operasyonlara keşif uçaklarıyla destek sağlıyor. Dolayısıyla bu adımın daha çok sembolik bir anlam taşıdığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump toplantının başında yaptığı konuşmada Nato'nun özellikle odaklanması gereken konulara ilişkin görüşlerini açıkladı.

"Nato'nun geleceği, terörizm, göç ve Rusya'dan gelen tehditlerle Nato'nun doğu ve güney sınırlarına odaklanmalı" dedi.

Donald Trump, Nato toplantısına varışının ardından yayımladığı açıklamada da, Manchester saldırısıyla ilgili ABD basınına haberlerin sızmasını "çok endişe verici" olarak nitelendirdi.

Manchester Emniyet Müdürlüğü, 22 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısıyla ilgili basına sızan haberlerin ardından ABD'yle istihbarat paylaşımını durdurmuştu.

Donald Trump, basına haber sızmasıyla ilgili sorumluları adaletin karşısına çıkarma sözü de verdi.

Trump Nato toplantısı sırasında saldırıyı "vahşi" olarak niteledi ve liderleri bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya çağırdı.