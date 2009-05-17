NATO İran'la işbirliği peşinde

NATO, Afganistan meselesenin çözülmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için İran’la iş birliğini sürdürecek.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından, NATO’nun Brüksel’deki sivil ve Mons’taki askerî karargâhına, savunma muhabirlerinin katıldığı bir basın turu düzenlendi. Programda, çalışmalar hakkında bilgi veren NATO sözcüsü; ittifakın, İran’la yakınlaşacağını söyledi.



Sözcü, “Afganistan meselesinin çözülmesi konusunda, ilk defa bir NATO konseptinde İran’ın gerekliliği ifade edilmiştir. 20 yıldır NATO bünyesinde İran’dan bahsedilmiyordu. Bazıları, bölgede barış istiyorsak, İran’ı da sürece dahil etmemiz gerektiğini kabul ettiler. Böylece Lahey’de 21 Mart’ta yapılan ve BM-ABD inisiyatifiyle gerçekleştirilen Afganistan toplantısına İran davet edildi ve geldi. İran konusunda bugünden yarına yaklaşımımız, tutumumuz değişti demek çok da doğru olmayacaktır. Ancak Afganistan meselesinin çözümü için bölgesel yaklaşıma İran’ın da dahil edilmesi, dışlanmasından daha faydalı oldu” şeklinde konuştu.