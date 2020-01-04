NATO, Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

NATO, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü söylemişti. "NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor." vurgusunu yapan White, NATO'nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu belirtmişti. White, "Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız." açıklamasında bulunmuştu.