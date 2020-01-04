T24 LogoT24 Logo
Gündem

NATO, Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

NATO Sözcüsü Vekili, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü söylemişti

04 Ocak 2020 15:16

NATO, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü söylemişti. "NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor." vurgusunu yapan White, NATO'nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu belirtmişti. White, "Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız." açıklamasında bulunmuştu.

ETİKETLER

natokasım süleymaniöldürülmesiırakaskıya alındıeğitim faaliyetleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24