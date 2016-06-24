NATO: İngiltere'nin ittifaktaki rolü değişmeyecek



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullansa da İngiltere'nin NATO'da öncü bir rol oynamaya ve güçlü bir partner olmaya devam edeceğini söyledi.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, NATO'nun yeni ortaya çıkan güvenlik sorunları konusunda AB devletleri arasında sürekli bir işbirliği için bir platform sağlamayı sürdüreceğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri, “Bugün daha fazla istikrarsızlık ve belirsizlikle karşı karşıyayız. NATO Avrupalı ittifak üyeleri arasında ve Avrupa ile Kuzey Amerika arasında bir işbirliği platformu olarak eskisinden çok daha büyük öneme sahip“ ifadelerini kullandı.

22 AB üyesi NATO'da

Stoltenberg, ittifakın AB ile yakın işbirliğine bağlı olduğunu bir kez daha vurguladı.

28 AB üyesinin 22'si aynı zamanda NATO üyesi.

İngilizler, yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma yönünde oy kullandı.

Nükleer silah sahibi olan ve BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan İngiltere, AB'nin dış ve savunma politikaları konusunda önemli söz hakkına sahipti.