NATO, İncirlik krizine karışmak istemiyor

NATO, Türk hükümetinin Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret etmesine izin vermemesi nedeniyle Berlin-Ankara arasında yaşanan gerilime dahil olmak istemediğini açıkladı. Açıklama, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapıldı. Stoltenberg, NATO'nun üyeler arasındaki gerilimlerde arabuluculuk rolü olmadığını belirtti.

Brüksel’deki AB Savunma Bakanları toplantısı kapsamında konuşan Stoltenberg, "Gerginlik, Türkiye ile Almanya arasında ikili ilişkileri ilgilendiren bir sorun" dedi. Stoltenberg, "her ne kadar gerilim NATO'nun faaliyetlerini engellemiyor olsa da, iki ülkenin geçen senekine benzer gerilimde, en kısa sürede bir çözüm yolu bulmasını umduğunu" ifade etti.

İkinci İncirlik gerginliği

Stoltenberg'in açıklamaları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İncirlik krizine yönelik değerlendirmelerinin ardından geldi. Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında, Almanya'nın IŞİD'e karşı mücadele kapsamında kendi talebiyle İncirlik Üssü'nde asker konuşlandırdığını ifade ederek, "Ama her şey onların istediği gibi, onların keyfine olacak değil. Bunu bilmeliler. Ayrılmak istiyorlarsa da onlara yalvaracak değiliz. Onlar gelmek istedi, biz yardımcı olduk. Ayrılmak istiyorlarsa da 'Güle güle' deriz" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Çarşamba günü ABD'yi ziyaret ederek mevkidaşı Rex Tillerson'dan İncirlik krizinde destek istedi. Gabriel görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Amerikalıların Türk tarafıyla konuşmak için imkanları değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.

Türk hükümetinin Alman vekillere ikinci kez İncirlik Üssü'ndeki Alman askerleri ziyaret izni vermemesinin ardından Berlin'den, Ürdün'deki üssün alternatif olarak değerlendirildiği açıklaması gelmişti.

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